أوراوا يقترب من نهائي آسيا بهدفين في جوانجزو

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أوراوا ريدز دياموندز الياباني ضد جوانجزو إيفرجراند الصيني ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة أوراوا ضد جوانجزو الصيني بشكل سريع، وتمكن الفريق الياباني من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19 من تسديدة صاروخية عن طريق فابريسيو.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض الضغط، ونجح سار تاكاهيرو سكيني في تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 75 من تسديدة قوية، لتنتهي مباراة أوراوا ضد جوانجزو إيفرجراند الصيني، بفوز الفريق الياباني بنتيجة 2/0.

ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا ضد جوانجزو في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، ويسعى الفريق الياباني لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل، فيما يطمح الفريق الصيني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق فوز عريض وخطف بطاقة الصعود.

يُذكر أن الهلال اقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه برباعية خارج أرضه على السد القطري، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.