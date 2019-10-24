أوراوا يُقدم الخدمة الأولى لـ الهلال قبل ذهاب نهائي أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال خبرًا سارًا حول نادي أوراوا الياباني، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقدم نادي أوراوا خدمة كبيرة لنادي الهلال، حيث سيغيب العنصر الأهم في الفريق الياباني وهو الحارس نيشيكاوا عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر له في التاسع من نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويأتي غياب الحارس الياباني نيشيكاوا وذلك بسبب تراكم البطاقات.

يُذكر أن هذا الخبر قد يُحفز نادي الهلال أكثر على الاستعداد بشكل قوي لمواجهة أوراوا في ملعب الجامعة، والعمل على إنهاء وحسم الأمور من الرياض قبل الذهاب إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مباراة العودة يوم 24 نوفمبر المقبل.

وتوجه صالح النعيمة نجم نادي الهلال السابق بنصيحة ذهبية إلى لاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكتب صالح النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا أو نقرأ لذاك، نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بنّاء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير”.

وأضاف النعيمة: تأهل الهلال وهذا المهم وبقي الأهم، ولا بد أن يستفيد اللاعبون من الدروس، عليهم أن يعملوا ويركزوا أكثر في القادم وأن يبتعدوا عن الإعلام ووسائل التواصل.