أول تصريح من محمد التميمي بعد تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات

أول تصريح من محمد التميمي بعد تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات

2019/10/28
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رفع محمد بن سعود التميمي، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وقال التميمي في أول تصريح له منذ توليه المسؤولية، مساء اليوم الاثنين: أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالشكر والتقدير والامتنان على الثقة الملكية بتعييني محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأسأل الله التوفيق.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًّا بتعيين محمد بن سعود التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.


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