أين علم قطر؟.. صورة تثير غضب العرب بسبب انبطاح الدوحة

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

أثارت صورة خالية من العلم القطري، خلال لقاء عدد كبير من مسؤولي قطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدلًا واسعًا بين عرب عبروا عن سخطهم وسخريتهم من النظام القطري الذي تسبب في استهزاء تركيا وعدم اعتبارها للقيمة القطرية، بحسب وصفهم.

وحملت بعض التعليقات إهانات كبيرة للنظام القطري ومسؤوليه، حيث قال المندوه الزيدي: “الله يا قطر هل تذكرين كيف السعودية ودول الخليج كانت تقدرك وتجعل لك مكانة في الدول، والآن إلى أين وصلتم للذل والإهانة، حتى علم قطر لم يوضع وكأنهم يرونكم مجرد جاريات يأتون ليأخذون أجرهم، أنتم من وضع مكانتكم هكذا وأهانتكم وأذلالكم”.

بينما أشار آخرون إلى التشارك القطري التركي في الحزن على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، يقول ماجد الهويني “وليش يحط علم قطر وهو يشوفها تابعه له من مستعمراته!! قمة الذل والهوان ومطقمين أسود، رايحين يعزون ويلطمون في نتفة البغدادي”.

من جهته، شدد بندر الحربي، على مرض أردوغان بحلم الخلافة بعدم احترامه للوفد القطري، قائلاً: “أردوغان مريض ويهوجس بحلم الخلافة وحكم واستحقار العرب ويعقب لكن شوفوا كيف يعامل القطريين وبالذات الآسرة الحاكمة (آل ثاني ) جعلوا من أنفسهم أضحوكة، لا علم قطر موجود ولا احترام لمكان رئيس الوفد يعاملهم معاملة إمارة قطر التركية !!، الله يردهم لرشدهم وأصلهم قبل ما نجاهد لتحريرهم!”