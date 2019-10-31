أين نجوم #الاتحاد أصحاب آخر فوز ضد #الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن فوز غائب ضد غريمه الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ أكثر من 7 سنوات.

وفشل الاتحاد في الفوز ضد الأهلي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال آخر 14 مباراة على التوالي جمعت بينهما، حيث خسر في 7 مواجهات، وتعادل في مثلها.

ويعود آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الأهلي إلى شهر مارس عام 2012، حينما حسم ديربي جدة لصالحه بهدف دون رد سجله نايف هزازي.

وبعد مرور أكثر من 7 سنوات على فوز الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، نكشف أين يتواجد تشكيل العميد في هذه المباراة الآن، حيث اعتزل كل من؛ مبروك زايد، رضا تكر، أسامة المولد، حمد المنتشري، سعود كريري، مشعل السعد، ونجم خط الوسط المصري حسني عبدربه.

ويلعب محمود بوسبعان في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، فيما لم يعلن الثنائي إبراهيم هزازي ونايف هزازي اعتزالهما، ولكنهما لا يلعبا في أي ناد خلال الفترة الحالية، ويغيب محمد نور لإيقافه بسبب أزمة المنشطات.