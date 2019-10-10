أين يخوض الهلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؟

المواطن - محمد سمعه

بات نادي الهلال قريبًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز في ذهاب دور نصف النهائي على نادي السد القطري برباعية مقابل هدف في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت تقارير صحافية إن نادي الهلال سيخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا في حال تأهله على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن نادي الهلال قد يُواجه نادي أوراوا الياباني في حال تأهل الثنائي معًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، في تكرار لنهائي نسخة 2017 التي تُوج بها الفريق الياباني على حساب الزعيم.

من ناحية أخرى، سيفقد نادي الهلال اللاعب محمد كنو في أربع مباريات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة.

وستحرم الإصابة محمد كنو من المشاركة في مباريات الهلال أمام “ضمك في الدوري، السد القطري في دوري أبطال آسيا، النصر في الدوري، الفتح في الدوري”.

يذكر أن الهلال كان نجح في الفوز يوم السبت الماضي على نادي الاتفاق برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتل الهلال المركز الرابع عشر في تصنيف أندية العالم عن شهر سبتمبر في مقدمة الأندية العربية والآسيوية.