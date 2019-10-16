أين ينتقل أحمد موسى في حال مغادرته لـ #النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

تصدر اسم النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، المشهد في الفترة الأخيرة، حيث قيل بأنه سيكون قريبًا من مغادرة العالمي إما في صيف 2019 أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعجز النيجيري أحمد موسى عن إثبات ذاته بالتألق مع العالمي، وذلك في الفترة الأخيرة منذ الانضمام لـ النصر قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وقالت تقارير صحافية: إن أحمد موسى قد ينضم لنادي طرابزون سبور التركي في حال غادر النصر خاصة بعد تواصله مع مواطنه أونازي لاعب نادي طرابزون سبور.

ولكن بسبب الإصابات المتكررة للاعب عبدالفتاح آدم قد يتجه مجلس إدارة النصر للإبقاء على أحمد موسى مع إعادة اللاعبين صالح آل عباس وسامي النجعي من الإعارة.

وكان صالح آل عباس انتقل من النصر إلى أبها على سبيل الإعارة، بينما انتقل سامي النجعي لصفوف نادي ضمك.

ويبحث المدرب روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن تجهيز العناصر البديلة بأسرع صورة ممكنة، خاصة أن العالمي لن يتحمل فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال أراد المنافسة على لقب الدوري.

ودخل أحمد موسى حاليًّا في البرنامج التأهيلي؛ وذلك من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة مع النصر بعد عودته من نيجيريا.