إبراهيموفيتش: لا أستبعد عودتي للقارة الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

رفض اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، استبعاد عودته للعب في القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وكان إبراهيموفيتش انضم لنادي لوس أنجلوس جالاكسي في مارس 2018 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات إبراهيموفيتش الذي قال: بنسبة 100% سأعود للعب في أوروبا، يُمكنني صناعة الفارق في إيطاليا أو في أي بلد أوروبي آخر.

وتابع إبراهيموفيتش: يمكنني أن ألعب بشكل أفضل من لاعبين حاليًّا متواجدين في أعرق الأندية الأوروبية وعقدي سينتهي مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، ولا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك.

وأكمل نجم اليونايتد السابق حديثه قائلًا: سنرى ماذا سيحدث.

وسبق للنجم زلاتان إبراهيموفيتش اللعب في صفوف أندية مالمو السويدي وأياكس أمستردام الهولندي وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد.