إبراهيموفيتش مرشح للانضمام إلى الإنتر

المواطن - مروة نبيل

أربكت إصابة التشيلي أليكسيس سانشيز حسابات الجهاز الفني بنادي إنتر ميلان الإيطالي، نظرًا لعدم وجود بديل قوى على المستوى، ما دفع الإدارة في التفكير بالتعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن المقرر أن يجري سانشيز عملية جراحية، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة تشيلي ضد كولومبيا الودية، على أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى خلال 3 أشهر.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن الإنتر كان يهدف لتدعيم وسط ملعبه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن الآن بات عليه ضم مهاجم جديد.

وأوضحت أن من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الإنتر هو إبراهيموفيتش، والذي لعب بقميص إنتر في وقتٍ سابق، قبل انضمامه إلى برشلونة، كما أن عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي سينتهي في ديسمبر المقبل، وسيصبح لاعبًا حرًا.

ويُعد ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، مرشحًا هو الآخر للانضمام إلى الإنتر خاصة أنه تأكد رحيله عن البيانكونيري في يناير المقبل، بعد خروجه من حسابات ماوريسيو ساري.

أما الخيار الثالث لإدارة الإنتر فهو السنغالي كيتا بالدي، والذي سبق ولعب في صفوف الإنتر العام الماضي معارًا من موناكو، ويُجيد اللعب في أكثر من مركز.