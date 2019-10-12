إتلاف 1200 كيلو لحوم فاسدة في الجبيل

المواطن - واس

نفذت بلدية محافظة الجبيل والبلديات التابعة 122 جولة تفتيشية أسفرت عن إتلاف 1200 كيلو جرام من لحوم الأبقار والأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي تنفذها منذ أسبوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن بلدية محافظة الجبيل قامت بتحرير 65 مخالفة، و توجيه 34 إنذاراً، من خلال الجولات الميدانية على محال بيع الأغذية, التي شملت أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات إعداد المواد الغذائية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية في محال بيع الأغذية وحصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض والتأكد من أن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية و عليها أختام البلدية.

وبين المهندس الدويش أن البلدية رصدت العديد من المخالفات التي استدعت الإقفال الفوري للمحلات المتمثلة في تدني مستوى النظافة وعطل أجهزة مصائد الحشرات وعدم وجود شهادات صحية للعاملي، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أية مخالفة قد تضر بالمواطنين, مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في سبيل الحفاظ على صحة المواطن و المقيم على حدٍ سواء.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940, وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالمحافظة.