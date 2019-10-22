إجراءات جديدة من تويتر لمكافحة المحتوى المزيف

إجراءات جديدة من تويتر لمكافحة المحتوى المزيف

2019/10/22
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشفت شبكة التدوينات القصيرة ”تويتر”، عن إجراءات جديدة ستتخذها؛ بهدف مكافحة المحتوى المزيف.

وأعلنت تويتر في بيانها عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبر الشبكة.

وقال موقع التدوينات المصغر: “سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر؛ من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف تحتوي تشويهًا يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما”.

وأوضحت شبكة تويتر أن الحديث يدور حول مواد تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها؛ غرضها الأصلي أن بعض الأحداث قد حدثت على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث.


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