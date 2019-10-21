إجلاء 870 مواطنًا عن لبنان
غادر 90 مواطنًا ومواطنة اليوم

إجلاء 870 مواطنًا عن لبنان

2019/10/21
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية المظاهرات 870 مواطنًا.

وأوضحت السفارة أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بلغ اليوم الاثنين 90 مواطنًا ومواطنة، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.

ولفتت إلى أنهم كانوا على النحو التالي 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و47 على طيران الشرق الأوسط.


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