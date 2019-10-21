إحالة عبدالله الصباح المسيء إلى ضابط في الكويت إلى الجنايات

المواطن - متابعة

وجه النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي، بإحالة الشيخ عبدالله سالم الصباح المتهم بالإساءة إلى الضابط صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى محكمة الجنايات.

وطالب النائب العام بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا وفقًا لتقرير الاتهام المرفق مع القضية.

وقال مصدر مطلع بحسب “القبس” الكويتية”: إن من المتوقع تحديد المحكمة جلسة لمحاكمة الشيخ، مشيرًا إلى أن النيابة أسندت له تهمة تهديد موظف عام على الامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل، إضافة إلى تهمة السب والقذف.

وتابع أنه وفقًا لتقرير الاتهام فقد أُسند للمتهم النص القانوني بأنه استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وقال: إن القانون ينص على أنه إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساسًا بكرامة الأشخاص أو خادشًا للشرف والاعتبار أو السمعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.