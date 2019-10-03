إحصائية تُطمئن نجوم #الاتحاد قبل مواجهة الحزم

إحصائية تُطمئن نجوم #الاتحاد قبل مواجهة الحزم

2019/10/03
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الحزم غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك نادي الاتحاد رقمًا جيدًا قبل مواجهة الحزم، حيث نجح العميد في الفوز في المباريات الثلاث التي افتتح فيها التسجيل هذا الموسم في الدوري.

وخسر الاتحاد في المباراتين اللتين تلقى فيهما هدف المباراة الأول.

من ناحية أخرى، خاض الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مواجهة، حيث استقبل 8 أهداف، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وبدأ الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ثم تغلب على ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونجح في تحقيق الفوز على الشباب، إلا أنه واصل عادته في استقبال الأهداف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، ثم تغلب على التعاون بنتيجة 3/1.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.


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