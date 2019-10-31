إحصائية سلبية لـ #الاتحاد قبل ديربي جدة

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يُعاني

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 3 مباريات متتالية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر عام 2018، حينما هُزم في 4 مواجهات بشكل متتالٍ.

وهُزم الاتحاد ضد الحزم بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم خسر بهدف دون رد أمام الوحدة، قبل أن يسقط بنتيجة 2/1 على أرضه ووسط جمهوره ضد أبها.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة خاضها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة ديربي جدة اليوم.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.