إحصائية سلبية لـ #ضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الرائد اليوم.

ويستضيف ضمك فريق الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر ضمك في آخر 3 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما فشل في تسجيل أي هدف خلالهم.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الحزم برباعية نظيفة، ثم خسر أمام الوحدة بهدف دون رد، قبل أن يسقط أمام مضيفه الهلال بنتيجة 3/0.

ويعود آخر فوز حققه ضمك إلى الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.