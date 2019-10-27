إخلاء 39 شخصًا بسبب حريق مطبخ

المواطن - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بلاغًا عن وقوع حادث حريق في شقة بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد، خالد مبارك الجهني: إنه تم توجيه الفرق اللازمة إلى موقع الحادث، وعند الوصول اتضح أن الحريق اقتصر على المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية، وتم السيطرة عليه وإخماده.

ولفت الجهني إلى أنه تم إخلاء 39 شخصًا، وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة، ‏وجاري استكمال الإجراءات في الموقع.