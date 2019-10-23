إخماد حريق مجموعة نخيل بوادي الروان في خيبر

المواطن - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، حريقًا في مجموعة نخيل بوادي الروان في محافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغٌ عند الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم الأربعاء عن حريق في مجموعة نخيل بوادي الروان – الشلالة بمحافظة خيبر، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأوضح أن الحريق كان في مجموعة نخيل مثمر وغير مثمر، وتقدر مساحة الموقع بـ 1400 م٢ وعملت الفرق على السيطرة عليه ومنع انتشاره، وما زالت الفرق تباشر عمليات التبريد في الموقع بدون إصابات.