إدارة #الأهلي تُوجه تحذيرًا واستفسارًا لـ جروس

المواطن - محمد سمعه

وقع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي في فخ أخطائه الفنية التي أدت لخسارة الفريق مباراة الحزم أول أمس السبت في الجولة الثامنة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستسعى إدارة الأهلي إلى توجيه التحذير الأول للمدرب جروس بضرورة علاج الأخطاء والاعتماد على اللاعبين المناسبين للمرحلة القادمة، بجانب أن إدارة الأهلي ستوجه استفسارًا لجروس حول عدم اعتماده على البرازيلي جوزيف دي سوزا ونوح الموسى أمام الحزم.

وأطلقت جماهير الأهلي وسمًا عبر تويتر بعنوان “جروس راجع يجدد المواجع”، وذلك بسبب أن أداء الراقي أمام الحزم لم يكن جيدًا عكس أداء الأهلي في المباريات الأربع السابقة، والتي خاضها تحت قيادة مدربه السابق صالح المحمدي.

وتحدثت جماهير الأهلي خلال الهاشتاق عن حسرتها على رحيل صالح المحمدي الذي كان يُقدم مستويات طيبة مع الأهلي، والقدوم بجروس في وقت غير مناسب، حيث قال المعظم من جمهور الراقي: إن جروس لن يُضيف إلا المواجع لفريق الأهلي في المرحلة المقبلة.

وتمكن نادي الحزم من تحقيق مفاجأة كبرى بإسقاط الأهلي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جروس تولى مسؤولية تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق عقب الخسارة من الوحدة في دوري المحترفين يوم 14 سبتمبر الماضي.