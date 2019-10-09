إدارة #الاتحاد تحاول تجنب السيناريو الأسوأ

المواطن - محمد سمعه

يفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد حاليًا برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع مدرب أجنبي بديل للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويُحاول مجلس إدارة نادي الاتحاد أن يكون هادئًا في اختيار الوقت المناسب لإقالة المدرب لويس سييرا، وذلك تجنبًا لتعرض الفريق للتدهور كما حدث في الموسم الماضي بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب العميد بعد مرور جولتين فقط من بطولة الدوري.

وكان الاتحاد عانى من تراجع النتائج بشكل كبير في الموسم الماضي حيث كان مهددًا بالهبوط.

ودخل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

ويمر المدرب سييرا بفترة سيئة مع الاتحاد، حيث قدم الفريق الأول لكرة القدم نتائج سلبية كان آخرها الخسارة من الحزم في دوري المحترفين، والخسارة كذلك من نادي الهلال مرتين خلال 4 أيام في دوري أبطال آسيا وفي دوري المحترفين.

ويملك كريستيان جروس خبرة جيدة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015 – 2016.

يذكر أن ماريوس سوموديكا كان تولى تدريب نادي الشباب في الموسم الماضي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى الموسم مع الليث قبل رحيله في المركز الخامس.