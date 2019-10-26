إدارة #الاتحاد ورّطت نفسها

المواطن - محمد سمعه

ورطت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، نفسها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تأخر قرارها المصيري الذي تزامن مع تراجع النتائج للفريق الاتحادي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قررت إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم 19 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة، لكن البعض انتقد تأخر الإدارة في إقالة المدرب التشيلي الذي حقق نتائج سلبية للغاية مع العميد منذ بداية الموسم.

وقال الناقد الرياضي طارق النوفل تعقيبًا على أداء إدارة الاتحاد: أنمار الحائلي تأخر كثيرًا في إقالة سييرا، والأهلي جلب المدرب كريستيان جروس، والاتحاد جاء بمدرب طوارئ.

وأضاف طارق النوفل: الاتحاد وإدارته سيواجهون مشكلة كبيرة في حالة الفوز أو الخسارة حول تحديد مصير المدرب محمد العبدلي سواء بالإبقاء عليه أو برحيله.

من ناحية أخرى، أصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يُفكر في تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل متواصل مع بداية شهر نوفمبر المقبل حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الإدارة الاتحادية للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان محمد العبدلي نجح الأربعاء الماضي في قيادة نادي الاتحاد للفوز على الوصل الإماراتي في الإمارات بثنائية مقابل هدف في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشعر جمهور الاتحاد بالثقة في المدرب محمد العبدلي الذي قدم العميد تحت يده لقاء مميزًا أمام نادي الوصل.