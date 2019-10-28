إدارة التعليم بالمدينة تحدد موعد بدء العمل بالدوام الشتوي

إدارة التعليم بالمدينة تحدد موعد بدء العمل بالدوام الشتوي

2019/10/28
الساعة 9:59 صباحًا
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المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المدارس التعليمية اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/3/8هـ.

وبينت إدارة تعليم المنطقة أن موعد الاصطفاف الصباحي خلال فترة الدوام الشتوي بالمدارس الصباحية ” غير المشتركة ” لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات سيكون في تمام الساعة 7:30 صباحاً, فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى 7:55 صباحاً, في حين يبدأ اليوم الدراسي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين عند السابعة صباحاً للفترة الصباحية, والواحدة ظهراً للفترة المسائية.


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