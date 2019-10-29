إدواردو .. والهدف الـ50
في دوري المحترفين

إدواردو .. والهدف الـ50

2019/10/29
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم البرازيلي كارلوس إدواردو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واقترب إدواردو من تسجيل هدفه الـ50 في الدوري السعودي للمحترفين، في حالة إحراز هدف خلال مباراة الهلال والفتح المقبلة، حيث رفع اللاعب البرازيلي عدد أهدافه إلى 49، بعدما هز شباك النصر في المباراة الماضية.

ويتصدر البرازيلي إدواردو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 أهداف، ويطمح لمواصلة التألق وهز الشباك، أملًا في حصد لقب الهداف هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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