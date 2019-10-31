إدواردو .. ومواصلة التسجيل خارج الأرض في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح البرازيلي كارلوس إدواردو لمواصلة تألقه في مباريات الهلال التي يخوضها خارج ملعبه ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة الفتح اليوم.

ويلعب الفتح ضد الهلال اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح إدواردو في تسجيل 30 هدفًا خارج الأرض منذ أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين، شهر أكتوبر 2015، ويتفوق عليه فقط خلال الفترة نفسها، نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة صاحب الـ43 هدفًا.

وأصبح البرازيلي إدواردو قريبًا من تسجيل هدفه الـ50 من الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يملك 49 هدفًا، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتصدر كارلوس إدواردو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 7 أهداف، ويسعى لمواصلة هز الشباك والتتويج بلقب الهداف.