إدواردو يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد نهاية الجولة السابعة

إدواردو يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/21
الساعة 12:41 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو.

وسجل إدواردو هدفًا في شباك ضمك ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، وينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تمنيات الجماهير بمواصلة تألق النجم البرازيلي مع الهلال وحصد لقب الهداف هذا الموسم.

ويُنافس 4 لاعبين على وصافة هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف، وهم؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو، مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

كما أحرز 5 أهداف أيضًا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، تشارلز أندريا، ومهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة.

 


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