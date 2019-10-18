إدواردو يسعى لكسر عُقدة ملعب الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي كارلوس إدواردو مستوى مميزًا مع الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويلعب الهلال ضد ضمك اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسير إدواردو بخطى ثابتة قبل مباراة الهلال ضد ضمك اليوم، ويتقاسم صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نجم نادي الاتحاد رومارينيو برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وعلى الرغم من تألق إدواردو هذا الموسم، إلا أن هداف الزعيم فشل في تسجيل أي هدف على ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث إن جميع الأهداف التي أحرزها كانت خارج أرضه.

ويسعى النجم البرازيلي لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال مباراة الهلال ضد ضمك اليوم، وهز الشباك لكسر عُقدة ملعب الأزرق.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.