إسبانيا تسقط في فخ التعادل أمام النرويج بتصفيات يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب النرويج بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020.

وتمكن المنتخب الإسباني من تسجيل هدف التقدم عبر اللاعب ساول نيغويز في الدقيقة السابعة والأربعين، ثم تعادل المنتخب النرويجي عبر اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد المنتخب الإسباني بعد الفوز 19 نقطة في المركز الأول بالمجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد منتخب النرويج 10 نقاط في المركز الرابع.

وسبق للمنتخب الإسباني الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، ثم الفوز بلقب كأس العالم في عام 2010 بجنوب إفريقيا.