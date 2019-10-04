إسلام 10 فلبينيين في ختام دوري كرة السلة برفحاء

المواطن - رفحاء

أعلن 10 فلبينيين إسلامهم في ختام دوري كرة السلة، مساء اليوم الجمعة، والذي أقامه مكتب حياة التعاوني برفحاء بعد برنامج دعوي مكثف تلقوه أثناء الدوري.

وأوضح المكتب التعاوني أن المسلمين الجدد أعلنوا اختيارهم للدين الحنيف بقناعة تامة، وذلك بعد كلمة ألقاها الداعية الفلبيني في ختام دوري كرة السلة للجالية الفلبينية.

الجدير بالذكر أن مكتب حياة التعاوني برفحاء أطلق قبل 4 أسابيع دوريًّا لكرة السلة مخصصًا للجالية الفلبينية تخلله كلمات دعوية وتوزيع كتب دعوية من خلال تواجد داعية المكتب الفلبيني في مقر الدوري.

ويأتي الدوري ضمن أنشطة قسم الجاليات بالمكتب لهذا العام.