إصابات حرجة لشخصين في حادث تصادم قرب القريات

المواطن - الجوف

تعرَّض شخصان لإصابات متفرقة نتيجة حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس، على أحد الطرق ضمن نطاق محافظة القريات.

وورد بلاغ إلى عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 يفيد بتعرُّض شخصين لإصابات حرجة نتيجة حادث وقع بالطريق الذي يربط بين مركزي غطي والعقيلة، وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لفرقتي إسعاف حيث وصلتا للموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى القريات العام.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والسير وفق قواعد السلامة المرورية المعمول بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.