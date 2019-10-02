إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تلقى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان صدمة جديدة، بعدما تعرض نجم ريال مدريد الإسباني، ناتشو فرنانديز خلال مباراة كلوب بروج البلجيكي بالأمس.

ولعب ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ناتشو صاحب الـ29 عامًا، لإصابة في الرباط الداخلي للركبة ستبعده عن الملاعب لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.

ولم يكن ناتشو يشارك في مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم، إلا أن إصابة مارسيلو، وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب كظهير أيسر، دفعت زيدان للاستعانة به خلال 3 مباريات ضد أوساسونا، أتلتيكو مدريد وكلوب بروج.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من شبح الإصابات هذا الموسم، حيث يملك قائمة طويلة من المصابين، ومنهم؛ فيرلاند ميندي، إيسكو وماركو أسينسيو، الأمر الذي تسبب في تراجع النتائج.