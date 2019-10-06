إصابة خطيرة قد تبعد محمد صلاح عن الملاعب

إصابة خطيرة قد تبعد محمد صلاح عن الملاعب

2019/10/06
الساعة 10:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وبسؤال مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن إصابة صلاح، رد غاضباً: “صلاح يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟

وأضاف كلوب أن التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعة محمد صلاح وبطريقة غير شرعية.

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثراً بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول على ليستر سيتي 2-1، محافظاً على مسيرته في البريميرليج هذا الموسم بثماني انتصارات متتالية ليحافظ على صدارته للدوري.


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