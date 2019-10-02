إصابة سالم الدوسري تصدم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن إصابة نجمه سالم الدوسري اليوم الأربعاء، وذلك بعد الفوز على نادي السد القطري أمس الثلاثاء برباعية مقابل هدف ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح الكشف الطبي الذي خضع له سالم الدوسري أن اللاعب يُعاني من تمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

وسيخضع سالم الدوسري لبرنامج علاجي مدته عشرة أيام، وذلك من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق الهلالي، خاصة استعدادًا لمواجهة السد في إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وكان سالم الدوسري شارك في مباراة الهلال والسد التي أُقيمت بالأمس.

وفي وقت سابق أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري على أنه يستهدف التتويج بالبطولة الآسيوية هذا الموسم.

وعلق سالم الدوسري على قُرب الزعيم من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام قائلًا: “حققت جميع البطولات مع نادي الهلال متبقي الفوز بالآسيوية فقط.. وأكيد التتويج بالبطولة من أهم الأهداف التي يطمح أي لاعب لها”.

وعن تمنياته بتأهل فريق أوراوا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب غوانزو إيفرجراند الصيني للثأر من الخسارة أمامه في 2017، قال سالم الدوسري: “أي فريق نقابله له كل الاحترام الأهم الفوز بالبطولة فقط”.

من ناحية أخرى، سبق لـ سالم الدوسري حصد جائزة أفضل هدف في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، استفتاء حول أفضل هدف في إياب ربع النهائي، وشارك فيه أكثر من 19 ألف شخص.

ونافس بجانب هدف سالم الدوسري في شباك الاتحاد، هدف زميله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وهدف لاعب السد حسن الهيدوس في النصر، وهدف نجم جوانزو إيفرجراند، البرازيلي أندرسون تاليسكا في أوراوا الياباني.

ونال سالم الدوسري غالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء، حيث اختار هدفه أكثر من 14 ألف صوت ليحصل على نسبة 74%، مقابل 2177 صوتًا لصالح هدف جيوفينكو، و1816 صوتًا لهدف تاليسكا، و1171 صوتًا لهدف حسن الهيدوس.