إصابة كردي.. وكنو وخربين يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمير كردي لإصابة في مفصل القدم، وأدى اليوم برنامجًا علاجيًا في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو والسوري عمر خربين برامجهما العلاجية والتأهيلية، اليوم الخميس.

وكان محمد كنو قد تعرض لإصابة في الحوض خلال مباراة الهلال والسد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسافر إلى برشلونة لتحديد البرنامج العلاجي.

وتعرض خربين لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم ضد المالديف في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.