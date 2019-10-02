إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير

إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير

2019/10/02
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، مساء اليوم، بإصابة نائب قائد عمليات بغداد، اللواء محمد صبري، أثناء تفريق متظاهرين قرب ساحة التحرير.

وتحولت التظاهرات إلى موجة من الغضب العارم، حيث أقدم المتظاهرون على حرق نقاط تفتيش أمنية في ساحة التحرير ببغداد.

وانطلقت مظاهرات في بغداد وعدة محافظات، وأكدت وكالة الأنباء العراقية انطلاق أكثر من تظاهرة في بغداد، فيما انطلقت تظاهرات أخرى في ذي قار والديوانية وديالي والمثنى وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك، حتى الآن.

وأشاروا إلى أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد ووضع حد للتدخل الإيراني في شؤون العراق.


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