إصابة نجم #الاتحاد تُزيد الأوضاع توترًا

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، بإصابة اللاعب المغربي كريم الأحمدي؛ مما أدى إلى غيابه عن التدريبات أمس الجمعة.

ويأتي غياب كريم الأحمدي عن التدريبات بسبب إصابة تعرض لها في إحدى المباريات السابقة، ومن المنتظر عودته للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي.

ويعيش نادي الاتحاد فترة عصيبة للغاية؛ بسبب سوء النتائج، بالإضافة للكم الهائل من الانتقادات الذي ينهال على رأس المدرب سييرا، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير الاتحاد بإقالته.

من ناحية أخرى، انضم اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، إلى تدريبات فريقه، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقيل: إن ألكسندر بريجوفيتش يُفكر في الرحيل عن صفوف الاتحاد؛ بسبب الأجواء غير الجيدة التي يمر بها الفريق الأول؛ بسبب النتائج السلبية التي حدثت في الفترة الأخيرة وكان أبرزها توديع دوري أبطال آسيا.

وألمحت تقارير صحافية يونانية، أن بريجوفيتش يرغب في العودة إلى نادي باوك اليوناني بسبب علاقته غير الجيدة مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

من جانبه، انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، آخرها كان الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية: أوضاع الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب، وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب.