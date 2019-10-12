إصدار أكثر من 18 ألف رخصة مهنية خلال عام في المدينة المنورة 

إصدار أكثر من 18 ألف رخصة مهنية خلال عام في المدينة المنورة 

2019/10/12
الساعة 12:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 18603 رخصة مهنية لمختلف الأنشطة التجارية والمهن خلال العام الماضي 1440, وذلك من قبل الأمانة والبلديات الفرعية “العيون, والعوالي, والصويدرة, والفريش, والمليليح, وقباء, والحرم, وأحد, والمندسة, والعقيق, والبيداء”.
وأفاد مدير إدارة التراخيص المهنية والصحية بأمانة المنطقة أحمد بن عبدالسلام السيسي أن الإحصائية تشمل الرخص المصدرة والتي تم تجديدها, والمتنازل عنها, ورخص تغيير النشاط, وتغيير الموقع, وبدل فاقد, مفيداً أن البلديات الفرعية تتابع هذه المحلات وتشدد الرقابة الصحية والتجارية عليها لتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.


هل قرأت هذا ؟
  • أمانة المدينة تردّ على منتقديها
    •
  • أمانة المدينة المنورة تنجح في الربط مع نظام صرف المركزي بوزارة المالية
    •
  • باقات فعاليات لأول مرة في المدينة المنورة بمناسبة عيد الفطر
    •
  • أمانة المدينة المنورة تسحب مياه الأمطار في وقت قياسي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم