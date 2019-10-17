إصدار 10149 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه

إصدار 10149 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه

2019/10/17
الساعة 12:52 مساءً
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 10149 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة (01 / 01 / 2018م) حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت عدد 4378 ترخيصاً حتى نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى عدد 5392 ترخيصاً تم إصداره حتى شهر سبتمبر من عام 2019م، مؤكدة أن النمو في عدد التراخيص يشير إلى مدى التزام المصنعين والمستوردين بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات المستهلكين بالحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، لاسيما التي تحمل المستوى (أ)، إذ إنها هي الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.
وأفادت الهيئة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بتثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش ، رؤوس المراوش، ، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.
يشار إلى أن هيئة المواصفات تقوم بإصدار وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يعزز من جودة الصناعة للمنتجات.


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