إصدار 866 رخصة بناء جنوب مكة

إصدار 866 رخصة بناء جنوب مكة

2019/10/12
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة “٨٦٦” رخصة بناء عن طريق نظام “بلدي” وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية .
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن رخص البناء الصادرة ضمن نطاق البلديه اشتملت على رخص جديدة، ورخص تسوية وضع، ورخص إضافة وتجديد، لافتاً إلى أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء والتطور العقاري.
من جهته أكد رئيس قسم رخص البناء المهندس عبدالعزيز جلله أن نظام “بلدي” الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم بشكل فعّال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي .


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