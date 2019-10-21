إصرار مدرب #الوحدة يُقلق #النصر

المواطن - محمد سمعه

بعد قيام المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو بكشف كواليس أزمته مع نادي النصر، واصل مدرب الوحدة إصراره على الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى أصفر العاصمة.

وكان كارينيو تحدث لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: ما زلت أنتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاتي لدى النصر وهي رواتب متأخرة.

ويأتي إصرار المدرب جوزيه كارينيو في ظل الفترة الصعبة التي مرّ بها النصر مؤخرًا بسبب تراجع النتائج قبل أن يُحقق الفوز بثنائية دون رد في مباراة الرائد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يتحمل النصر أي عقوبة من الفيفا في حال صدور قرار بدفع المستحقات لـ كارينيو، لذلك تفاديًا للأزمة من المتوقع أن تقوم إدارة النصر بحل الموضوع مع المدرب كارينيو.

وتمت إقالة جوزيه كارينيو من تدريب النصر في عام 2018 ثم تم تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو بشكل مؤقت قبل أن يتم تعيين المدرب الحالي روي فيتوريا.

وأضاف كارينيو في تصريح تلفزيوني سابق: إدارة النصر لم تعاملني بشكل جيد، ولهذا اتجهت إلى الفيفا لاستلام مستحقاتي وننتظر الموعد الذي سيتم تحديده لصرف مستحقاتي كما قلت.

وبسبب سوء النتائج في عام 2018 لنادي النصر، قررت إدارة سعود آل سويلم في ذلك الوقت إقالة كارينيو بعد أسابيع قليلة من انطلاق موسم 2018-2019، بعد أن كان تولى تدريب النصر قادمًا من نادي الشباب.