إطلاق اسم جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بإطلاق اسم أمير دولة الكويت الأمير الراحل جابر الصباح على طريق المحالة، وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة أمته العربية والإسلامية والخليجية حيث لا تزال شخصيته راسخة في تاريخ الكويت، والخليج العربي.

من جانبه، كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه أمير المنطقة بإطلاق اسم جابر الصباح على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.

ويعد الأمير جابر الصباح الأمير الثالث عشر في عائلة الصباح، وثالث أمير لدولة الكويت منذ استقلالها عام 1961 و الذي وافته المنية عام 2006 م بعد مسيرة حافلة من البذل والعطاء.

وأشار الحميدي إلى أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن طريق المحالة يعد من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها لكونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء و الولادة والأطفال.

ويبدأ مسار طريق الأمير جابر الصباح من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك ويقطعه عدد من الطريق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الأمانة المتماشية مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وبمتابعة من أمير منطقة عسير.