إعلامي يكشف قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي المصري سيف زاهر عن قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل منهما إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه في إحدى المحطات الإذاعية المصرية إن قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون هو إعادة المباراة خلال الفترة القادمة وبشكل رسمي لتحديد المتأهل من الفريقين إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل الكشف عن قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون، كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرّح بأن إقصاء الفريق الأبيض من بطولة دوري أبطال إفريقيا سيكون وصمة عار على جبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نادي جينيراسيون لا يمكنه الاعتراض على قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون في حال تم إعادة اللقاء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتمع اليوم الثلاثاء وذلك من أجل الكشف عن قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون، حيث بدأت الأزمة برفض الفريق السنغالي خوض المباراة يوم 29 سبتمبر الماضي، بعد أن تم نقلها من يوم 28 سبتمبر.

وقبل إصدار قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون، كان الفريق السنغالي قال بأنه لم يتم إبلاغه من قبل الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد المباراة مضيفًا أن حجج نادي الزمالك لنقل المباراة من يوم لآخر ومن ملعب لآخر كانت حججًا ضعيفة ولا تمت للواقع بصلة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم علم بإقامة مباريات في الدوري المصري يوم السبت 28 سبتمبر وأن الحالة الأمنية في مصر كانت مستقرة، بعدما تقدم الزمالك بطلب نقل مباراته أمام جينيراسيون من القاهرة لمدينة الإسكندرية لدواع أمنية.

ومن المنتظر تحديد موعد المباراة خلال الفترة المقبلة بعد قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون، حيث سيتأهل الفائز منهما إلى مرحلة دور المجموعات.