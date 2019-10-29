إعلان طرح أرامكو الأحد المقبل والاكتتاب في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة لـ”العربية” أن هيئة سوق المال تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز” أكدت أن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر.

وأضافت المصادر- التي طلبت عدم نشر أسمائها- أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم.

وبحسب مراسلة العربية فاطمة الضاوي: “طرح أرامكو يبقى العنوان الرئيسي، خصوصًا بعد صدور تفاصيل عبر مصادر العربية ووسائل إعلام أخرى وتواريخ محددة في شهر ديسمبر مع الإعلان الرسمي يوم الأحد المقبل من قبل هيئة سوق المال. ونلحظ أيضًا الحضور الكبير من 300 متحدث من دول مختلفة حول العالم”.

وتعتزم عملاق النفط أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

ويعتبر طرح أرامكو الأولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وتعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.