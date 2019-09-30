إغلاق 9 منشآت غذائية في السيح بسبب مخالفات

إغلاق 9 منشآت غذائية في السيح بسبب مخالفات

2019/10/01
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج أمس الاثنين تسعة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.
وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .
وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ ” 940 ” على مدار الساعة.


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