إقالة التونسي فتحي الجبال من تدريب الفتح

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح اليوم الاثنين عن إقالة المدرب التونسي فتحي الجبال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب سوء النتائج بالفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن إدارة النادي اتفقت مع المدرب فتحي الجبال على فسخ العقد بالتراضي، وذلك بسبب سوء النتائج.

وخسر نادي الفتح خمس مباريات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتعادل في اللقاء السادس، حيث يحتل الفتح المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقيل إن فتحي الجبال سينتقل لتدريب نادي الصفاقسي التونسي بعد رحيله عن نادي الفتح.