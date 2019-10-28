إقبال تاريخي وشاشة عملاقة.. ليلة سهم تجمع الكبار في موسم الرياض

المواطن - الرياض

شهدت نقاط بيع تذاكر حفل ليلة سهم المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد عبده، ضمن احتفالات موسم الرياض، إقبالًا هائلًا، وذلك بعد إعلان شركة روتانا المنظمة للحفل عن انطلاق بيع التذاكر.

تركي آل الشيخ يعلق:

وطلب رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساعدة سالم الهندي، نائب رئيس اللجنة الفنية بالهيئة والمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“، وذلك بعد كثرة الطلبات للحصول على تذاكر.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أنا مشرف على اللجنة الفنية منذ سنتين تقريبًا، أكثر حفلة مرت علي في طلبات التذاكر حفلة سهم القادمة، انفجر جوالي يا ناس، اتصرف يا اخوي سالم الهندي، 17 ألف تذكرة راحت ونفكر نوسع المسرح لـ22 ألف!.

وتابع: طلبت من الزملاء في الهيئة وضع شاشة عملاقة إذا أمكن في البوليفارد لنقل حفلة سهم مباشرة ليستمتع الناس إن شاء الله يلحقوا يسونها.

ليلة استثنائية:

وليلة سهم هي ليلة غنائية استثنائية تجمع أكبر أسماء الفن في الوطن العربي يحييها كلٌّ من رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب، حيث سيقدمون مجموعة من أشهر أغانيهم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليڤارد.

ويقام الحفل المرتقب يوم الثلاثاء 5 نوفمبر في تمام الثامنة مساءً، ليكون من المؤكد أن الحفل سيشهد إقبالًا تاريخيًّا غير مسبوق؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، حيث غنّى من إبداعاته أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.

ويحتضن مسرح الفنان محمد عبده الليلة الغنائية الساهرة التي تعد الأضخم في موسم الرياض وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.

وليلة سهم مخصصة للموسيقار الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (سهم)، وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.