إقصاء #الهلال من الآسيوية قد يتسبب في اعتزال إعلاميين

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: لا يمكن اعتبار الهلال تأهل بنسبة 100% إلى المباراة النهائية رغم فوزه الكبير في مباراة الذهاب، هناك فرق تُسجل أربعة أهداف فقط في 10 دقائق، وأتمنى تأهل الهلال والفوز بالبطولة الآسيوية التي عاندت الفريق الهلالي في عامي 2014 و2017.

ورد الناقد الرياضي مريح المريح على تصريحات تركي الغامدي قائلًا: إذا تأهل السد على حساب الهلال سأعتزل الإعلام الرياضي مع حسن عبدالقادر.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال والسد أُقيمت في الأول من أكتوبر الجاري في قطر، حيث انتهى اللقاء بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.

وبعد مباراة الهلال والسد، سيستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي النصر يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.