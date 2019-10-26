إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال في مدرج #النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شركة صلة، المسؤولة عن بيع تذاكر ديربي الهلال والنصر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر.

وقالت شركة صلة عبر حسابها الرسمي في تويتر: سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر، حيث سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل وتطبيقًا للأنظمة.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وكانت مباراة الهلال والنصر الأخيرة انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين ليكتب العالمي السطر الأخير في كتاب المنافسة على لقب الدوري الاستثنائي في الموسم الماضي، حيث مثّل هذا الفوز دفعة قوية لأصفر العاصمة، وذلك من أجل الفوز بالدوري في النهاية بفارق هدف عن أزرق العاصمة.

وستنقل قناة KSA SPORTS 1 HD أحداث مباراة الهلال والنصر.