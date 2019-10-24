إنتر ميلان .. فرحته فرحتان

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي إنتر ميلان الإيطالي أخبارًا سارة، وذلك عقب فوزه على نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر ميلان تمكن من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفي لاوتارو مارتينيز والإيطالي أنطونيو كاندريفا ليصعد إلى المركز الثاني في مجموعته الأوروبية برصيد أربع نقاط ويُعزز من موقفه في التأهل لدور الستة عشرة في البطولة الأوروبية.

أما الخبر الثاني السار لنادي إنتر ميلان هو أن النادي سيتلقى مبلغًا ماليًا كبيرًا من نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك بعد تأهله إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس ” دوري أبطال أمريكا الجنوبية” على حساب نادي غريميو البرازيلي.

ونجح البرازيلي جابرييل باربوسا مهاجم إنتر ميلان المعار إلى نادي فلامنجو في التألق بمباراة جريميو في إياب نصف النهائي حيث سجل هدفين من ضمن الخماسية التي فاز بها فريقه على حساب جريميو.

وبعد صعود نادي فلامنجو للمباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادورس سيتحرك النادي البرازيلي لشراء باربوسا بصورة نهائية من إنتر ميلان، مما يجعل إنتر ميلان متأهبًا للحصول على أموال تُفيده في خطته من أجل سوق الانتقالات الشتوية.

وستكون المباراة المقبلة لنادي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات حيث تُقام المباراة في الخامس من نوفمبر المقبل على ملعب سيجنال آيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.

من ناحية أخرى، توجه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بنصيحة إلى زملائه، وذلك بعد الفوز الصعب الذي تحقق الأحد الماضي على حساب ساسولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ونقل موقع Dazn تصريحات لوكاكو الذي قال: يجب علينا في إنتر ميلان أن نُدافع بشكل أفضل مما حدث في لقاء الأحد أمام ساسولو، رغم أننا حققنا نتيجة إيجابية ونجحنا في الحصول على النقاط الثلاث.

وتابع لوكاكو: أنا سعيد بالفريق وكان من المهم لي حصد النقاط الثلاث مع الفريق وأنا أركز على تقديم الأفضل دائمًا مع إنتر ميلان.