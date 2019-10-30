إنجاز مميز لـ ميسي بعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني إنجازًا أكثر من رائع بعد نهاية مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي أُقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، تألقًا كبيرًا من ميسي الذي سجل هدفين لـ برشلونة وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب التشيلي أرتورو فيدال.

ونجح ليونيل ميسي في أن يُحرز الركلة الحرة رقم خمسين له في مسيرته، بعدما سجل الهدف الثالث للبارشا في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد من ركلة حرة مباشرة، ليتمكن ميسي من إحراز 44 ركلة حرة مع برشلونة وست ركلات فقط مع المنتخب الأرجنتيني.

وكانت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد شهدت أيضًا تألقًا من اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل الهدف الخامس للبارشا في المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة ضد بلد الوليد كانت أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

ويتبقى للبارشا مواجهة نادي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني حيث كان من المقرر يوم 26 أكتوبر الجاري مواجهة برشلونة لريال مدريد قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، ولكن تم تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد لوجود تظاهرات في إقليم كتالونيا مطالبة بالاستقلال عن إسبانيا.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز بالأمس في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد 22 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فريق بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وبعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، يستعد البارشا لمواجهة نادي ليفانتي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث يطمح البارشا للفوز والبقاء في صدارة الليجا.

ويطمح نادي ريال مدريد للفوز اليوم الأربعاء على فريق ليجانيس من أجل مطاردة البارشا في صدارة الليجا بعد فوز النادي الكتالوني في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد.