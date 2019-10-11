إنجلترا تسقط في فخ التشيك بـ تصفيات يورو 2020

إنجلترا تسقط في فخ التشيك بـ تصفيات يورو 2020

2019/10/11
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب الإنجليزي، اليوم الجمعة، في فخ الخسارة أمام منتخب التشيك بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الشوط الأول عبر نجم توتنهام هوتسبير هاري كين في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ولم يستمر تقدم المنتخب الإنجليزي طويلًا، حيث نجح المنتخب التشيكي في إحراز الهدف الأول بالدقيقة التاسعة عبر اللاعب جاكوب برابيك.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني كثّف المنتخب التشيكي من محاولاته حيث تمكن اللاعب زيدنيك أوندراسيك من إحراز هدف الفوز للمنتخب التشيكي بطريقة جميلة في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وكان منتخب إنجلترا احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا.


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